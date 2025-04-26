РФ впервые признала участие войск КНДР в войне против Украины

РФ впервые признала участие войск КНДР в войне против Украины3
- 26.04.2025, 15:29
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Захарова поблагодарила «друзей» из Северной Кореи.
Россия впервые публично признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Они воюют против Сил обороны Украины в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, которого цитируют росСМИ.
Герасимов во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области похвалил войска КНДР. Он заявил, что северокорейские силы «действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм».
Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что «Россия никогда не забудет друзей из КНДР».