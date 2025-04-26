Минчанка обменяла доллары по невероятному курсу 4 26.04.2025, 15:36

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В банке объяснили причину.

В редакцию onliner.by написала читательница, которая решила обменять $100. Результат операции ее удивил: она получила на руки 209,8 рубля.

Курс поменялся буквально за минуту до ее обслуживания, а потом снова вернулся почти до 3 рублей. В подтверждение своих слов женщина прислала чек операции и скриншоты с сайта банка. По ее словам, она пыталась вернуть свои деньги в обменнике в тот же день, но ей в операции отказали.

Журналисты обратились в «Сбер Банк», и там рассказали, что знают об этой ситуации и уже урегулировали ее. Причиной был сбой в системе, поэтому был применен неправильный курс.

— 23 апреля в дополнительном офисе №762 «Грин Сити» была совершена наличная валютно-обменная операция на сумму 100 USD. В связи со сбоем в системе был применен курс к данной операции 2,0980. 24 апреля в 12:15 ситуация была урегулирована: вопрос решили в пользу клиента. Приносим извинения за ситуацию.

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