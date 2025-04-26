В Генштабе ВСУ опровергли заявления россиян о Курской области 26.04.2025, 15:45

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Бои продолжаются.

Информация россиян о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствует действительности, сообщает Генеральный штаб ВСУ в субботу, 26 апреля.

Как отметили в Генштабе, оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается.

«Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению», — написали в ведомстве.

Там добавили, что с начала суток в операционной зоне группировки войск Курск отбили пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение сейчас продолжается. Также угрозы окружения подразделений Сил обороны нет.

«Заявления вражеского руководства о „разгроме“ украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное», — считают в Генштабе.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 26 апреля россияне якобы «освободили» последний населенный пункт в Курской области — Горналь.

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