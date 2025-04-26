«Нафтан» работает с гигантскими убытками 1 26.04.2025, 15:53

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Санкции действуют.

В январе—феврале 2025 года в Витебской области в целом ситуация с чистой прибылью организаций остается отрицательной — совокупные убытки по области составили 64,2 млн рублей. На эту статистику внимание обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

При этом в некоторых городах и районах Витебской области потери продолжают расти: Новополоцк: минус 294,3 млн рублей; Бешенковичский район: минус 0,5 млн рублей; Шумилинский район: минус 0,4 млн рублей.

В Миорском районе с его металлургическим заводом по итогам января—февраля 2025 года появился небольшой плюс (6,5 млн рублей) против убытков год назад, а в ряде других районов рост прибыли произошел в разы (например, в Глубокском районе с его переработкой молока прибыль выросла почти в 5 раз).

Несмотря на улучшение ситуации в отдельных районах, крупный минус Новополоцка по-прежнему «тянет» всю область в зону убытков.

Огромные потери предприятий Новополоцка могут объясняться только неудовлетворительными результатами работы нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» — градообразующего предприятия Новополоцка. Санкции против белорусской нефтехимии превратили эту курицу, которая несла золотые яйца, в убыточную сферу.

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