Киприот станцевал с 468 винными бокалами на голове 26.04.2025, 16:20

Это мировой рекорд.

Танцор на Кипре, возможно, побил мировой рекорд, удерживая 468 винных бокалов на голове во время танца. Динос Ккантис исполнил традиционный танец с бокалами, в ходе которого ему на голову ставили подносы со стеклянной посудой, пишет «Нож».

Ккантису удалось станцевать с 468 бокалами на голове — представление достойно Книги рекордов Гиннесса. Текущий рекорд в 319 бокалов был установлен киприотом Аристотелисом Валаоритисом в мае 2023 года.

Видео и другие доказательства выступления Ккантиса теперь должны быть рассмотрены комиссией Книги рекордов Гиннесса, прежде чем стать официальными.

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