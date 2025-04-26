Киприот станцевал с 468 винными бокалами на голове
- 26.04.2025, 16:20
Это мировой рекорд.
Танцор на Кипре, возможно, побил мировой рекорд, удерживая 468 винных бокалов на голове во время танца. Динос Ккантис исполнил традиционный танец с бокалами, в ходе которого ему на голову ставили подносы со стеклянной посудой, пишет «Нож».
Ккантису удалось станцевать с 468 бокалами на голове — представление достойно Книги рекордов Гиннесса. Текущий рекорд в 319 бокалов был установлен киприотом Аристотелисом Валаоритисом в мае 2023 года.
Видео и другие доказательства выступления Ккантиса теперь должны быть рассмотрены комиссией Книги рекордов Гиннесса, прежде чем стать официальными.