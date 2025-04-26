Белорус нашел в «Евроопте» яйца с сюрпризом 26.04.2025, 16:47

Видеофакт.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на опарышей в яйцах магазина одной белорусской торговой сети в агрогородке Кадино Могилевского района. Мужчина попросил кассира объяснить увиденное, пишет telegraf.news.

«Ребята, кадинский «Евроопт», берем яйца — в яйцах опарыши … Там дышать нечем», — сказал на видео его автор. Он понес упаковку с продуктом на кассу, где спросил у кассирши, что это такое. В ответ она пообещала заменить товар покупателю.

На опубликованных кадрах заметно, что в лотке с яйцами действительно были чьи-то шевелящиеся личинки. Как минимум пара яиц при этом была разбита.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com