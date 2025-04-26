Белорус нашел в «Евроопте» яйца с сюрпризом
- 26.04.2025, 16:47
Видеофакт.
Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на опарышей в яйцах магазина одной белорусской торговой сети в агрогородке Кадино Могилевского района. Мужчина попросил кассира объяснить увиденное, пишет telegraf.news.
«Ребята, кадинский «Евроопт», берем яйца — в яйцах опарыши … Там дышать нечем», — сказал на видео его автор. Он понес упаковку с продуктом на кассу, где спросил у кассирши, что это такое. В ответ она пообещала заменить товар покупателю.
На опубликованных кадрах заметно, что в лотке с яйцами действительно были чьи-то шевелящиеся личинки. Как минимум пара яиц при этом была разбита.
@listik_ver1.0 #евроопт #опарыши @Сеть магазинов «Евроопт» ♬ оригинальный звук - ꧁༺ Listik ༻꧂