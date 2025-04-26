Трамп: C Путиным надо «вести себя иначе» 15 26.04.2025, 17:12

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Президент США раскритиковал российского диктатора.

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским предположил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины и обманывает его.

Об этом он написал в соцсети Truth Social в субботу, 26 апреля.

Трамп отметил, что у Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в течение последних нескольких дней.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто обманывает меня, и с ним надо обращаться иначе, через «банковские операции» или «вторичные санкции», — написал американский президент.

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