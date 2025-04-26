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Большинство американцев не одобряют способы Трампа для окончания войны в Украине

  • 26.04.2025, 17:26
  • 1,540
Большинство американцев не одобряют способы Трампа для окончания войны в Украине

Более 56% выступают против.

Большинство американцев не одобряют способ, которым президент США Дональд Трамп пытается закончить войну России против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College, опубликованные 25 апреля.

В частности, 56% респондентов в целом не одобряют подход Трампа к войне, включая 42% тех, кто выразил категорическое неодобрение. 35% выразили поддержку действиям Трампа: 20% - «решительно одобряют», еще 15% - «в определенной степени одобряют». 9% сказали, что не могут ответить на этот вопрос.

Среди республиканцев — 74% поддерживают Трампа, а 90% демократов решительно не одобряют действия президента США.

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