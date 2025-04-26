В Гомеле водитель спас подростка, выбежавшего на красный свет

В Гомеле водитель спас подростка, выбежавшего на красный свет1
- 26.04.2025, 17:40
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Инцидент попал на видео и привлек внимание сотрудников ГАИ.
В Гомеле благодаря быстрой реакции водителя удалось избежать наезда на 13-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили в областной ГАИ.
Инцидент попал на видео и привлек внимание сотрудников ГАИ во время интернет-мониторинга. На кадрах видно, как школьник стремительно пересекает дорогу прямо перед приближающимся автомобилем.
Благодаря внимательности и молниеносной реакции водителя трагедии удалось избежать.
Сотрудники ГАИ оперативно установили личность нарушителя и провели с ним профилактическую беседу.