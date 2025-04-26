В Гомеле водитель спас подростка, выбежавшего на красный свет 1 26.04.2025, 17:40

2,212

Инцидент попал на видео и привлек внимание сотрудников ГАИ.

В Гомеле благодаря быстрой реакции водителя удалось избежать наезда на 13-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили в областной ГАИ.

Инцидент попал на видео и привлек внимание сотрудников ГАИ во время интернет-мониторинга. На кадрах видно, как школьник стремительно пересекает дорогу прямо перед приближающимся автомобилем.

Благодаря внимательности и молниеносной реакции водителя трагедии удалось избежать.

Сотрудники ГАИ оперативно установили личность нарушителя и провели с ним профилактическую беседу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com