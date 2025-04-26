Ученые: Сжигать жир можно с помощью мыслей 26.04.2025, 17:58

Как это работает?

Учёные из Калифорнии выяснили, что мозг способен «вспоминать холод» — и активировать жиросжигание даже в тёплой обстановке. Открытие даёт надежду на новые подходы к борьбе с лишним весом — через работу с ассоциациями и памятью, а не мороз, пишет «Хайтек».

Учёные из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) сделали революционное открытие: мозг способен формировать так называемые «холодовые воспоминания», которые активируют метаболизм и способствуют сжиганию жира даже без фактического воздействия низких температур.

В ходе эксперимента на мышах исследователи приучили животных ассоциировать определённые визуальные сигналы с холодной средой. Позже, при повторном предъявлении этих сигналов, у мышей наблюдалось увеличение активности бурой жировой ткани и ускорение обмена веществ, несмотря на отсутствие реального холода. Это открытие указывает на то, что мозг может запускать процессы термогенеза, основываясь на ранее сформированных ассоциациях, без необходимости физического охлаждения организма.

Бурая жировая ткань играет ключевую роль в терморегуляции и расходует калории для производства тепла. Активация этой ткани традиционно связана с воздействием холода, но новое исследование демонстрирует возможность её стимуляции через нейронные механизмы памяти.

Это открытие открывает перспективы разработки новых методов борьбы с ожирением, основанных на нейропсихологических подходах. Вместо физического воздействия холода, возможно создание терапевтических стратегий, направленных на активацию «холодовых воспоминаний» для стимуляции метаболизма.

Хотя исследования пока находятся на ранней стадии и проводились на животных, результаты обещают новые направления в лечении метаболических расстройств и ожирения. В будущем такие подходы могут дополнить существующие методы похудения, предлагая альтернативные пути активации метаболических процессов через работу с памятью и ассоциациями в мозге.

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