McDonald’s возвращается в Россию?
- 26.04.2025, 18:12
Подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака.
Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» в России.
Об этом сообщает «Медуза».
Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, но только сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.
Как известно, под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды.