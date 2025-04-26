McDonald’s возвращается в Россию? 26.04.2025, 18:12

Подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» в России.

Об этом сообщает «Медуза».

Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, но только сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.

Как известно, под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды.

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