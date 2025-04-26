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Макрон после встречи с Зеленским обратился к Путину

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  • 26.04.2025, 18:46
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Макрон после встречи с Зеленским обратился к Путину
Эмманюэль Макрон

Российский дикатор должен доказать, что он хочет мира.

Российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.

Французский президент назвал свою встречу с президентом Украины «очень позитивным обменом».

По его словам, Зеленский сказал о том, что «Украина готова к безусловному прекращению огня» и хочет сотрудничать с американцами и европейцами для его реализации. И это та цель, подчеркнул президент Франции, которую «мы разделяем с президентом Трампом».

«Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира. Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, созданной в Париже в марте прошлого года, для достижения как настоящего прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине», - написал французский лидер.

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