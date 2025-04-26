Макрон после встречи с Зеленским обратился к Путину

Макрон после встречи с Зеленским обратился к Путину1
- 26.04.2025, 18:46
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Российский дикатор должен доказать, что он хочет мира.
Российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.
Французский президент назвал свою встречу с президентом Украины «очень позитивным обменом».
По его словам, Зеленский сказал о том, что «Украина готова к безусловному прекращению огня» и хочет сотрудничать с американцами и европейцами для его реализации. И это та цель, подчеркнул президент Франции, которую «мы разделяем с президентом Трампом».
«Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира. Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, созданной в Париже в марте прошлого года, для достижения как настоящего прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине», - написал французский лидер.
Échange très positif aujourd’hui avec le Président @ZelenskyyUa à Rome.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025
Mettre fin à la guerre en Ukraine. C’est l’objectif que nous partageons en commun avec le Président Trump.
L’Ukraine est prête à un cessez-le-feu inconditionnel. Le Président Zelensky me l’a redit… pic.twitter.com/INFd3B8qy9