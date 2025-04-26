В Горках произошло задымление дизель-поезда
- 26.04.2025, 19:27
БелЖД предупредила об опозданиях.
«Белорусская железная дорога» (БелЖД) сообщила, что 26 апреля в 15:50 на станции «Погодино» в Горках Могилевской области произошло задымление в машинном отделении дизель-поезда № 6537 «Орша-Кричев». Из-за этого на свою конечную он прибудет с опозданием до двух часов.
«Также по причине произошедшего дизель-поезд № 6536 «Кричев-Орша» следует с задержкой около 1 часа 30 минут», — сообщили на БелЖД.
По их информации, задымление ликвидировала локомотивная бригада. На момент случившегося в дизеле было 260 человек. Никто из пассажиров, как утверждает перевозчик, не пострадал. По факту инцидента начали служебное расследование.