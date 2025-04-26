Ватикан сменил протокол ради Зеленского 3 26.04.2025, 19:35

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Президент Украины был в одном ряду с главами США, Франции и Финляндии.

Президент Украины вместе с супругой Еленой прибыл в Рим на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах. Его появление на площади Святого Петра вызвало спонтанные аплодисменты после короткой встречи с Дональдом Трампом — их первой после давнего конфликта в Овальном кабинете.

Чтобы предоставить Зеленскому особое место на церемонии, Ватикан, очевидно, сделал исключение из строгих правил рассадки, традиционно предполагающих размещение гостей по алфавиту названий их стран на французском языке — официальном языке дипломатии на момент заключения протоколов. По правилам президент Украины должен оказаться в третьем или еще дальнем ряду. Однако ему оказали место в первом ряду, на одиннадцатой позиции от сидевшего направо Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

Спикер Ватикана Маттео Бруни в комментарии изданию подтвердил, что протокол был изменен: «Думаю, они просто заполнили свободное место».

Между Зеленским и Трампом сидели, в частности, президенты Индии, Венгрии, Габона, а также Эммануэль Макрон с супругой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб.

Следует отметить, что во французском языке США записаны как États-Unis, то есть на «E», а рядом с Трампом и его женой Меланией были президент Эстонии Алар Карис и король Испании Фелипе VI (на французском — Espagne).

Слева от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Д. Гиггинс, что также свидетельствует об изменении традиционного порядка рассадки в пользу украинского лидера.

На других участках церемонии протокола придерживались строго: президент Аргентины Хавьер Милей сидел возле швейцарского гвардейца на крайнем правом месте первого ряда. Представлявший короля принц Уэльский находился в третьем ряду рядом с Олафом Шольцем, канцлером Германии, который по статусу является главой правительства, а не государства. Среди гостей также были премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер с супругой леди Стармер и бывший президент США Джо Байден, сидевший в пятом ряду.

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