О чем не стоит забывать любителям «жуликоватых схем» из окружения Лукашенко 2 Кирилл Иванов

26.04.2025, 19:47

И снова вспомним о бывших «кошельках» режима.

Спустя несколько дней после посещения сыроварни в Копыси правитель разразился критикой и угрозами. Мол, вместо того, чтобы варить сыр, на предприятии перерабатывали лишь незначительную часть молока, а львиную долю банально перепродавали.

Лукашенко назвал происходящее «жульническими схемами» и пообещал в ближайшее время разобраться. Пикантности этой истории добавляет то, что цех по производству сыров ООО «Милккоп старт» в Копыси принадлежит бизнесмену Сергею Тетерину.

Он давно входит в ближайший круг правителя. Настолько ближайший, что в 2018-м ему доверили создать фермерское хозяйство в Химах — деревне, откуда происходит род Лукашенко. От нее всего несколько километров до Копыси и Александрии.

Такая «социальная нагрузка» для приближенных ко дворцу практикуется давно. Например, бизнесмен Александр Шакутин, о котором мы писали буквально на днях, несколько лет назад получил в нагрузку убыточное хозяйство «Амкодор-Шклов».

И как раз его пример лишний раз показывает, что у Лукашенко нет «вечных» друзей. Юрий Чиж, в свое время блиставший дорогими часами в VIP-ложах, также не даст соврать.

В наши дни бывшие приближенные к вождю не исчезают с фото, а потом и вовсе из жизни, как когда-то соратники Сталина. В худшем случае их ждут суды и отсидка. Но тому же Тетерину стоит крепко задуматься, попадет ли он на ближайшую фотосессию, посвященную коллективной косьбе или сбору арбузов.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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