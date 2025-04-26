ФСБ заявила о задержании подозреваемого в подрыве генерала Москалика 2 26.04.2025, 19:51

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Ярослав Москалик

Ему инкриминируют не убийство, а совершение теракта.

ФСБ России заявила о задержании подозреваемого в подрыве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Ярослава Москалика, сообщают российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС.

Задержанного зовут Игнат Кузин. По версии следствия, он заложил взрывчатку в автомобиль недалеко от дома российского военного в Балашихе. В результате взрыва Москалик получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался.

Инцидент произошел вчера утром. После проверки Следственный комитет открыл уголовное производство по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. В то же время по данным ФСБ, Кузину инкриминируют не убийство, а совершение теракта.

Силовики утверждают, что взрывное устройство, которое сработало в припаркованной машине во время покушения на Москалика, якобы дистанционно активировали с территории Украины.

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