Синоптик рассказал о погоде на майских праздниках в Беларуси 26.04.2025, 20:05

Ждать повторения аномальной жары не стоит.

Синоптик Рябов сказал о погоде в Беларуси в конце апреля и начале мая. Прогноз на грядущую неделю - с 28 апреля по 4 мая - прозвучал в эфире госТВ, пишет «Комсомолка».

Дмитрий Рябов отметил, что апрель продолжает демонстрировать свой капризный нрав, играя на контрастах температур. Не успели белорусы насладиться внезапным теплом, как в последние дни недели арктический воздух снова принес ощутимое похолодание. Заморозки продержатся до начала новой недели, но к концу апреля ожидается возвращение тепла. Правда, по словам Рябова, ждать повторения аномальной жары не стоит – установится умеренно теплая погода с небольшими дождями.

На старте недели погоду будут определять области высокого давления. Ночные и утренние заморозки весьма вероятны. В понедельник днем ситуация начнет меняться к лучшему: осадки маловероятны, а температура поднимется до +12…+15 градусов. Во вторник возможны небольшие дожди при температуре от +10 до +16 градусов. Влажность воздуха достигнет 70%. Будет дуть умеренный ветер с запада.

В середине недели метеорологическую обстановку будут диктовать слабоактивные атмосферные фронты, идущие из Западной Европы. Ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве регионов пройдут кратковременные локальные дожди, не исключены грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью в среду, 30 апреля, температура опустится до +3…+8, а днем поднимется до +12…+18 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, в начале мая на погоду окажут влияние очередные атмосферные фронты с северо-запада Европы. В большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночная температура составит +3…+8 градусов. Днем в четверг ожидается от +6 на юго-востоке до +13 на западе, в пятницу – от +7 в Витебске до +15 в Бресте.

Первые майские выходные обещают быть облачными с прояснениями и кратковременными дождями в большинстве районов. Ветер будет переменчивым, умеренным. Ночью и утром вероятен туман. Влажность достигнет 70%. Ночная температура составит от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем в субботу воздух прогреется до +10…+15 градусов, в воскресенье столбики термометров еще поднимутся на пару градусов.

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