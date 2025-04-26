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На стройке в Минске обрушилась мобильная платформа с рабочими

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  • 26.04.2025, 20:22
  • 5,092
На стройке в Минске обрушилась мобильная платформа с рабочими
иллюстративное фото

Есть пострадавшие.

Мобильная платформа с двумя монтажниками упала с высоты 12 метров на строительной площадке в Минске, сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС.

После падения рука одного рабочего была зажата под металлическими конструкциями платформы. Работники МЧС освободили мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Второму рабочему помощь в деблокировке не требовалась. Однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи он также был госпитализирован.

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