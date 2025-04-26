Трамп против доллара 1 26.04.2025, 20:35

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Вот уже почти столетие доллар — главная валюта в мире.

Мир предпочитает хранить деньги в долларах, торговать в долларах, брать в долг в долларах, устанавливать в долларах цену нефти и биткоина. Ни один прогноз скорого заката американской валюты до сих пор не оправдался. Но вот пришел Дональд Трамп — и всего за 100 дней поставил под сомнение почти 100-летнее доминирование доллара в мировой экономике, сообщает BBC.

Как у него это получилось, и может ли Трамп лишить американскую валюту ее непомерно привилегированного статуса?

Особое место доллара в мире отражает идею об американской исключительности — что на США не распространяются общие правила, поскольку они играют ведущую роль в мире как крупнейшая экономика, военный защитник демократических стран и гарант свободной торговли и движения капитала.

Трамп поставил эту исключительность под сомнение. Доллар тут же поставил Трампа на место. Вот как это было.

Как доллар оказался сильнее Трампа

Иностранцы с радостью хранят сбережения Америке и с каждым годом инвестируют в США все больше, даже когда курс доллара падает. Приток капитала позволяет США жить не по средствам, наращивать дефицит бюджета и госдолг. Любая другая страна с такими показателями давно разорилась бы. Но не США.

Поэтому в периоды кризиса деньги традиционно устремляются в Америку, даже если кризис пришел оттуда. Инвесторы хотят пересидеть бурю в надежной гавани. Они продают доходные, но рисковые финансовые инструменты — акции, корпоративные облигации, активы в развивающихся странах.

А спасенные деньги до сих пор вкладывали преимущественно в американские гособлигации. Поэтому их цены росли, когда все остальное рушилось, а следом рос и курс доллара, поскольку облигации США продает за доллары.

Так было, пока Трамп не объявил всему миру торговую войну.

На рынках началась паника — акции компаний стали стремительно дешеветь, потому что тарифы Трампа обещали компаниям убытки. Однако вопреки традиции цены гособлигаций и курс доллара не выросли, а снизились.

Доллар потерял 5% и растерял все приобретенное после избрания Трампа. Чары исключительности развеялись, голый король развитой державы примерил лохмотья безродного принца бедной страны — вместо притока капитала начался отток.

«Для США такая картина в новинку, зато она хорошо знакома развивающимся рынкам, которые находятся в процессе перехода в ранг недоразвитых», — описал ситуацию бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

Ситуация выглядела настолько необычной и серьезной, что Трамп рванул стоп-кран и заморозил повышенные «ответные» тарифы всего через 13 часов после того, как они вступили в силу.

Первый раунд боя «Трамп против доллара» закончился в пользу доллара. Но этот раунд не последний.

Почему под долларом зашатался трон

Если раньше гегемония доллара вызывала недовольство только развивающихся стран вроде России или Бразилии, то на этот раз вопросы возникли уже у богатых союзников Америки, которые до сих пор никакой аллергии к доллару не испытывали.

Все потому, что Трамп напал на всех сразу и на всех фронтах. Он разрушил свободную торговлю и ввел против товаров из Канады, Евросоюза, Японии и даже далекой Австралии импортные пошлины от 10% до 25%.

Он разрушил послевоенный порядок, в котором США считались безусловным гарантом безопасности союзников и лидером НАТО. Он пообещал отнять у Дании Гренландию, а часть Украины требует отдать Владимиру Путину.

Всего за 100 дней второго срока Трамп нарушил или объявил ничтожными такое количество международных обязательств США, что поставил под сомнение репутацию Америки как надежного партнера, которому можно доверять.

За этим неизменно следует снижение роли США и в мировой торговле, и в экономике, и в политике. А следом неизбежно снизится роль доллара, предупреждают два бывших высокопоставленных американских чиновника, непосредственно занимавшиеся этой темой в минфине и центробанке США.

«Гегемония США после Второй мировой войны гарантировала безопасность и способствовала росту благосостояния в Европе и во всем мире, а следом приводила и к усилению роли доллара», — пишут ветеран американского минфина Марк Собел и бывший директор отдела международных финансов американского центробанка ФРС Стивен Камин.

США стали гегемоном, потому что опирались на международные институты вроде НАТО и МВФ, потому что защищали объединенную Европу, поддерживали свободную торговлю и демократию, пишут они.

Трамп же выступает против всего этого. А значит, у Америки будет меньше союзников. А значит, прежняя модель жизни не по средствам оказывается под вопросом — что и объясняет отток капитала из США.

Выживет ли Америка без «доброты чужестранцев»?

До сих пор растущий дефицит бюджета и торговли США финансировался за счет притока инвестиций из-за границы. Львиная доля этих денег вложена не в заводы и недвижимость, а в финансовые инструменты.

По разным оценкам, иностранцы владеют от 20% до 30% американских финансовых активов. МВФ оценивает их вложения в 22 трлн долларов. Другие оценки показывают, что только в акции вложено 20 трлн долларов, а еще 5 трлн — в облигации компаний и банков. Еще почти на 9 трлн иностранцы купили облигаций казначейства США — самого популярного и ликвидного финансового инструмента на планете.

От притока денег из-за границы в долларовые активы зависит способность Америки финансировать текущие расходы и обслуживать рекордный $36-триллионный госдолг. Причем для этого мало сдержать бегство капитала из США. Нужно, чтобы иностранцы продолжали наращивать покупки облигаций пропорционально росту американского дефицита.

Трамп, без сомнений, пытается не допустить роста дефицита и отправил Илона Маска резать госрасходы, однако пока результаты скромные. К тому же Трамп обещает снизить налоги (а следом и доходы бюджета), и рассчитывает закрыть дыру сборами импортных пошлин, однако реалистичность этого плана вызывает у экономистов большие сомнения.

А значит, в ближайшее время Америке придется рассчитывать на щедрость иностранцев, и ссора Трампа с союзниками и война с Китаем тут как нельзя некстати. Ведь главными покупателями долларовых облигаций США выступают Япония, Китай и Великобритания.

«Листочки зеленой бумаги»

Держателям облигаций США платит процент, поскольку берет их доллары в долг. Но есть целая категория добрых иностранцев, которые дают Америке беспроцентный кредит. Это те, кто хранит под матрасом бумажные денежные знаки.

Примерно половина всей долларовой наличности и две трети 100-долларовых купюр находится за пределами США. Их общий номинал приближается к 1 трлн долларов. Вот как объяснил американцам выгоду от такого положения дел экономист американского центробанка Кристофер Нили:

«Чтобы получить эти доллары иностранцы должны продать американцам свой труд, товары или услуги. Если наличные никогда не вернутся в США, то тогда получается, что американцы просто обменяли листочки зеленой бумаги на ценные товары. Это выгодно американцам. Если же иностранец в конечном счете использует эти деньги для покупки товаров и услуг у американцев в будущем — скажем, через 10 лет, — то получается, что он предоставил Америке беспроцентный кредит на 10 лет. И это американцам выгодно».

Все эти выгодные сделки теперь под вопросом, потому что Трамп считает, что выгодная сделка — это сокращение притока иностранных товаров в США.

Зеленые обрезки с портретами президентов Трамп предпочитает отдать американским рабочим и крестьянам в обмен на их высокооплачиваемый труд, чтобы они потом обменяли эти доллары на дорогостоящие отечественные товары, а не иностранцам в обмен на дешевые импортные товары, чтобы они потом вложили доллары обратно в Америку.

Для этого Трамп отгораживается от мира импортными пошлинами.

В результате он не только отбивает у иностранцев желание отдавать заработанные доллары в долг американскому правительству и компаниям, но и делает так, чтобы долларов иностранцы зарабатывали меньше.

Все это вредит репутации США и подрывает роль доллара в мире. Но насколько сильно?

Почему доллар — главная валюта в мире

Вот 10 главных причин:

США — гигантская экономика (25% мировой), и она растет быстрее других развитых стран. Американцы доказали умение зарабатывать, изобретать, привлекать таланты со всего мира. Поэтому им с удовольствием дают в долг, для чего иностранцы обменивают на доллары свою валюту, товары или услуги — и вкладывают их обратно в американские активы.

В США верховенство закона, гарантирующее неприкосновенность частной собственности, защиту от произвола и предсказуемое правовое поле для бизнеса.

В США развитые институты — от финансового регулирования и надзора до лидирующей роли США в международных организациях вроде МВФ.

В США свободное движение капитала — никаких ограничений на обмен доллара и куплю-продажу финансовых активов иностранцами нет.

В США самый глубокий финансовый рынок — на нем легко и недорого занимать в долларах, что все и делают.

В США независимый центробанк, а значит — стабильная, предсказуемая и разумная денежно-кредитная политика без вмешательства политиков.

Долларовые облигации — самый ликвидный актив в мире. Ежедневные обороты торгов ими — около 1 трлн долларов, и это только вершина айсберга. Другими словами, их столько, что даже в кризис цены держатся, а не обрушаются, сколько бы ни продавали инвесторы. Поэтому нет лучшего инструмента для гарантированного возврата вложенного в случае панической распродажи на рынке.

Доллар — главная валюта расчетов в мире. Цены на крупнейших товарных биржах устанавливаются в долларах. Безналичный доллар доступен во всем мире практически в неограниченных количествах через своп-линии с ФРС. А наличный доллар популярнее других валют: почти половина всех долларов в обращении за границей, а в некоторых странах он вообще заменяет собственную валюту во внутренних расчетах.

Торговля. Америка активно торгует со всеми. Ее рынок — богатый и привлекательный, а сама она — крупнейший в мире производитель нефти и газа, экспортер технологий и продовольствия. Всем, кто торгует с Америкой, нужны доллары.

США — лидер Запада, и даже если развивающиеся страны вроде России или Китая хотят уйти от доллара, развитым Германии или Японии, например, до сих пор это было не нужно. А свободных денег у богатых стран больше, чем у бедных, и они с удовольствием вкладывают их в долларовые активы по вышеперечисленным причинам.

Как Трамп угрожает доллару

Трамп подпилил практически все эти 10 ножек трона, на котором восседает царь-валюта доллар. И вот каким образом:

Трамп угрожает подорвать рост экономики США, потому что его тарифы разгоняют цены на импорт. У компаний остается меньше денег на инновации, у населения — на потребление. Атаки Трампа на иммигрантов и университеты лишают Америку зарубежных ученых и специалистов.

Трамп угрожает верховенству закона. Его нахрапистость уже поставила Америку на грань конституционного кризиса.

Трамп рушит американские институты власти, по его указанию Маск выхолащивает бюрократию, а сам Трамп предпочитает действовать в обход профессионального чиновничества и доверяет государственные дела близкому кругу угодливых миллиардеров, родственников и телеведущих.

Команда Трампа брызжет идеями ограничить свободное движение капитала. Пока на уровне теоретических выкладок, но даже легкий намек на частичный дефолт по долгам или налог на покупку бумаг иностранцами гарантирует инвесторам многодневные душевные страдания.

На гигантский американский финансовый рынок Трамп замахнуться не в силах. Нужны годы разрушений и инноваций, чтобы он уступил пальму первенства и лишился глубины и ликвидности.

Трамп давно нападает на главу ФРС и теоретически может заставить его уйти. Он даже заикнулся об этом недавно — но поднялась такая паника, что наутро Трамп пообещал не увольнять Джея Пауэлла. Правда, ему и так через год на покой, а в сменщики прочат поклонника Трампа Кевина Уорша. Так что вопрос о независимости центробанка открыт, хотя для полного контроля над ФРС одной смены председателя Трампу не хватит — решения там принимаются советом управляющих.

Трамп угрожает популярности американских гособлигаций у иностранцев — о чем подробно выше.

Роли доллара как главной валюты расчетов вредит увлечение США финансовыми санкциями. Трамп не раз говорил, что с санкциями его предшественники перегнули палку, но ни от одной пока не отказался, а новые, наоборот, ввел.

И до Трампа доля США в мировой торговле снижалась, а следовательно, и спрос на доллары рос не такими темпами, как раньше. Теперь же Трамп хочет вовсе изолировать страну: «в Америке всё есть, нам никто не нужен».

Безусловное доверие союзников к США и доллару подорвано усилиями Трампа. Канада, которую Трамп хочет аннексировать, перешла к активной обороне. Европа, которую Трамп отказывается защищать, учится жить самостоятельно. Все это влияет на готовность жителей, бизнеса и центробанков этих стран покупать доллары, чтобы вложить их в США в дело или потратить на отдых или образование в Америке.

«США целенаправленно подпиливают опоры доминирования доллара. Лишая поддержки военные альянсы и флиртуя с выборочным дефолтом, США создают условия для падения курса доллара и цен казначейских облигаций», — считает старший экономист европейского исследовательского центра CER Сандер Тордуар.

Что будет с курсом доллара

Курс доллара и его роль в мировой финансовой системе — две разные вещи.

Даже если курс продолжит падать, роли доллара это не угрожает. Так было после финансового кризиса 2008–2009 годов, когда доллар дешевел, а вложения иностранцев в американские активы увеличивались рекордными темпами.

«Для падения курса доллару не обязательно терять центральное место в мировой финансовой системе. Достаточно начать движение в сторону меньшей исключительности. Для этого сгодится рукотворный экономический спад», — предупреждает Брэд Сетсер эксперт американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

Политика Трампа уже ведет страну в этом направлении — рост экономики замедляется, экономисты прочат даже короткую рецессию. Следом замедляется рост прибыли компаний, а если к этому присовокупить неопределенность относительно дальнейших шагов Трампа и его нападки на независимость центробанка США, то налицо все условия для сокращения аппетита иностранцев к американским активам, написал главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs Ян Хатциус в статье для FT.

«Это почти наверняка приведет к значительному обесцениванию доллара, — пишет он. — Однако не следует путать снижение курса с потерей долларом статуса доминирующей мировой валюты. В прошлом мы уже сталкивались с масштабными колебаниями обменных курсов без потери доминирующего статуса доллара».

Трамп и не против снижения курса — это один из способов урезать ненавистный ему дефицит торговли, потому что при дешевом долларе импорт подорожает и сократится, а экспорт подешевеет и вырастет.

Падение курса еще не кризис, соглашается Сетсер: «Настоящий кризис доллара потребует бегства из доллара в иностранные активы».

А с этим трудности — достойной альтернативы долларовым акциям и облигациям в мире просто нет.

Что заменит доллар

«В обозримом будущем не существует жизнеспособной альтернативы доллару как доминирующей мировой валюте, — пишут Марк Собел и Стивен Камин. — В то же время, действия Трампа способны ускорить постепенное снижение его роли в мире».

К концу прошлого года в мире было накоплено резервов примерно на 12 трлн долларов в эквиваленте. Почти 60% хранится в долларах, 20% — в евро. На иену приходится 6%, на британский фунт — 5%. А вот доля юаня — всего около 2%, даже меньше чем у канадского или австралийского долларов.

Картина эта не меняется уже долгие годы.

И это только накопления в официальных резервах. Другие функции валюты доллар монополизировал еще существеннее. Почти 90% сделок обмена валют в мире проходит с долларом, в торговых расчетах его доля превышает 50%, а 70% всего долга в иностранной валюте номинировано в долларах.

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