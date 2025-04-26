В Минске заметили смерч? 26.04.2025, 20:55

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Белгидромет прокомментировал.

В Сети распространяется видео с вихрем, который был замечен минчанами днем 26 апреля в районе Долгиновского тракта. Был ли это смерч, узнал корреспондент агентства «Минск-Новости».

Видео очевидцев изучили специалисты из Белгидромета, которые усомнились в определении природного явления:

— Поскольку сегодня днем погодные условия в Минске определялись холодной неустойчивой воздушной массой, подразумевающей развитие кучево-дождевой облачности, то существовала вероятность резкого шквалистого усиления ветра. Однако вихрь на видео не опускается из кучево-дождевого облака, а, наоборот, приподнимается с поверхности земли, что соответствует критериям пыльного вихря.

В учреждении отметили, что такое локальное явление представляет собой вихревое движение воздуха диаметром до 5 м и высотой до 20 м, возникающее у поверхности земли днем в результате солнечного прогрева. Его продолжительность составляет несколько минут.

Смерч же — это сильный маломасштабный (диаметром от 10 до 1500 м) вихрь с вертикальной осью вращения, который формируется под кучево-дождевыми облаками и имеет небольшую продолжительность существования (вплоть до нескольких часов).

— Чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере отмечается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной и грозовой деятельности. При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части. Наиболее часто такие условия формируются при прохождении холодных атмосферных фронтов, — резюмировали специалисты.

К слову, по информации МЧС, никаких инцидентов, связанных с вихрем, в столице не зафиксировано.

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