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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-й пакет санкций против РФ

  • 26.04.2025, 21:32
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-й пакет санкций против РФ

Что предлагает Киев.

Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против России. Киев рассчитывает, что новый пакет ограничений будет одним из элементов давления на Москву для восстановления мира.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как рассказал Зеленский в своем Telegram-канале, встреча с фон дер Ляйен была «хорошей» и посвященной шагам, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.

«Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира», - подчеркнул президент Украины.

Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.

ReArm Europe - план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда на 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.

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