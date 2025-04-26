Трамп попал в ловушку Иван Преображенский

26.04.2025, 21:42

Украина не пойдет на уступки.

Дональд Трамп фактически подтвердил, что от его имени американские переговорщики предлагали Украине признать суверенитет России над Крымом. В обмен Владимир Путин якобы обещал спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу отказаться от претензий на неоккупированные за три года войны российской армией территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, по всей видимости, вместе с двумя крупнейшими городами - Херсоном и Запорожьем.

Украинский президент Владимир Зеленский ответил интервью, в котором сообщил, что его страна не откажется ни от каких своих территорий, да и обсуждать эти вопросы украинцы готовы только после прекращения огня, а не под непрекращающимся террористическим давлением Кремля.

Уиткофф - спецпредставитель Трампа или Путина?

После очередного обострения переговорного процесса и срыва встречи на уровне глав дипломатических ведомств США, Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне все ждут неформального саммита мировых лидеров в дни прощания со скончавшимся на Пасху Папой римским Франциском и нового визита в Москву Стива Уиткоффа.

По поводу встречи в Риме не понятно пока ничего. В отличие от церемонии открытия после ремонта в Париже собора Нотр-Дам-де-Пари, на которую в декабре 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил множество зарубежных лидеров, заранее продумав формат, не ясно, чего ждать от главы итальянского правительства Джорджи Мелони. Она является самым уважаемым, как минимум на словах, европейским лидером для команды Трампа - и в то же время сторонницей поддержки Украины. Но умеет ли она играть в челночную дипломатию?

Гораздо очевиднее ситуация с визитом Уиткоффа в Москву. В последнее время, этот посланец Вашингтона на деле превратился, по сути, в спецпредставителя Владимира Путина, а не Дональда Трампа. Если верить сливам из американских медиа, именно он активно продвигает кремлевские нарративы в команде Трампа. Он убеждает ее продолжать ублажать российского лидера уступками, а главное, поддерживает иллюзию того, что Путин договороспособен и держит слово. На фоне общей взаимной симпатии двух лидеров - России и США - вызванной неприятием старого «либерального миропорядка» и желанием говорить со всеми с позиции силы, эти уговоры Уиткоффа явно ложатся на благодатную почву.

Крым их?

Россия, стоит отметить, не обещала пока ничего, что потребовало бы от нее каких-то уступок. Она, даже если и правда готова отказаться сейчас от претензий на еще не завоеванное, просто торгует воздухом. Получив хотя бы частичное признание российского суверенитета Крыма, Путин де-факто усиливает свои позиции и в отношении аннексии других украинских территорий. Легитимизируется сразу и метод проведения бутафорских референдумов под дулами автоматов российских солдат, и тезис о «защите прав русскоязычных», который, кстати, повторял уже некритично и Стив Уиткофф.

Ну а если Трамп еще и добудет для Путина хотя бы частичное согласие на это со стороны Украины, то признание Крыма российским станет возможно провести, скорее всего, даже через американский Конгресс, а не просто легитимизировать решением президента. Это был бы царский подарок для Путина. Он в этой ситуации явно не в ловушке и легко манипулирует и своими обещаниями, и даже администрацией Белого дома.

Украина не пойдет на уступки Трампу

Сложнее ситуация у Трампа. Его поджимает символический срок - сто дней с момента вступления в должность. Никаких достижений к этому моменту у него нет. Введенные им новые таможенные тарифы обвалили американские фондовые рынки. Гренландию ему не отдали. Возможно, потому он так и стремится, идет на практически любые уступки - не за свой, конечно, счет, а за счет Украины - чтобы уломать Путина на подписание хоть какого-нибудь соглашения, которое можно будет представить как личную победу американского президента.

Владимир Зеленский, в свою очередь, не может пойти на уступки Трампу, а значит и Путину. Даже если представить себе, что он лично этого бы хотел, украинская демократия не позволит ему это сделать. Решение согласиться на российский суверенитет над Крымом, де-юре, а не де-факто, похоронит Зеленского как политика, и не будет исполнено Украиной. Попытка увязать это еще и с организацией разделительной линии с Россией по нынешней линии фронта может привести к неповиновению президенту в украинской армии. При этом никаких «пряников» со стороны Трампа не видно: ни гарантий безопасности, ни новых поставок вооружений.

Так что стараниями Трампа ситуация стала из бесконечно сложной практически тупиковой. И вероятность того, что американская администрация сейчас просто скажет, что выходит из переговоров, как она это грозит открытым текстом, стремительно возрастает. Трамп уже так делал - после провала переговоров с Северной Кореей в свою первую президентскую каденцию. Как говорится, может повторить.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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