Посмертное чудо Папы Франциска 26.04.2025, 21:57

Белорусский и украинский священники ответили на критику понтифика.

Католические священники из Беларуси и Украины во время трансляции на «Белсате» церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане ответили на критику в его адрес со стороны тех, кто ожидал от него большей поддержки.

Белорусский католический священник Дмитрий Приступа, который служит в вынужденной эмиграции в польской Лодзи, заявил, что Папа запомнится наиболее живым Евангелием, которое он «старался всей своей жизнью исполнять». Хотя мир этого не понимал.

«Мне кажется, если бы мы выполняли во всем мире то, что повелевал Святой Отец Франциск в духе Евангелия, то большие бы плоды мы видели также во всем мире», – отметил священник.

По его словам, «очень трудные времена», с которыми сейчас сталкивается Беларусь, – это также призыв «вернуться к корням», жить «чистым Евангелием», а не поверхностным. Жить, принимая страдания и боль.

На замечания о возможной недостаточной реакции папы Франциска на репрессии в Беларуси, священник отметил, что мы не знаем содержания и обстоятельств закрытых переговоров между Ватиканом и Минском.

«Убежден, что они знают, что делают. А если молчат, то знают, почему молчат», – сказал ксендз Дмитрий.

«Папа любил Украину»

Украинский католический священник Алексей Самсонов, директор украинского «Радио Мария», в свою очередь отметил, что Папа Франциск, несмотря на все недоразумения, «был другом Украины, он любил Украину».

«Три года каждое публичное выступление он молился за Украину», – сказал священник.

Чудом папы Франциска он назвал встречу в Ватикане во время церемонии прощания с понтификом президентов США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского. «Возможно, будет также чудо, если Папа поможет договориться», – отметил ксендз Алексей, добавив, что теперь Украина будет иметь папу Франциска в качестве своего покровителя и в небе.

Тем не менее, священник признал, что украинцам было трудно понимать неоднозначные заявления понтифика, так как они ожидали от него четкого и официального осуждения России как агрессора. По его словам, Папа понимал это, как и то, кто был агрессором, но вынужден был придерживаться более дипломатического подхода. В том числе это способствовало участию Ватикана в обмене пленными между Украиной и Россией. По мнению священника, в будущем может стать известно еще больше о поддержке умершим папой Украины.

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