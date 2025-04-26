В Крыму произошло четыре землетрясения 26.04.2025, 22:37

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Одно из них — недалеко от Ялты.

На Южном берегу оккупированного Россией Крыма произошла серия землетрясений. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики им. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, подземные толчки случились в районе водопада Учан-Су в 6 км от Ялты, самый сильный из них произошел в 11:27 по минскому времени.

Директор Института сейсмологии и геодинамики Вольфман позднее уточнил в разговоре с агентством, что речь идет о четырех землетрясениях магнитудой от 1,5 до 2 или силой 2–3 балла. Их зафиксировали в 8:00, 11:00, 11:27 и 11:37 по Минску.

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