Трамп пообещал не выходить из мирных переговоров
- 27.04.2025, 1:00
Об этом он заявил президенту Эстонии.
Президент Эстонии Алар Карис, который сидел рядом с Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска, рассказал, что попросил президента США не выходить из мирного процесса.
«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча», — заявил Карис, сообщает ERR.
Он также рассказал, что обсудил с президентом США возможность его визита в Эстонию, а Трамп в ответ пригласил его в Вашингтон. Президент Эстонии, отметил, что они не обсуждали даты визитов, но приглашения были официальными.
«Мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть света. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, может быть, и другие соседние страны, но на данном этапе говорить об этом очень рано», — сказал Карис.
По его словам, они с Трампом также говорили о важности трансатлантических отношений не только с европейской, но и с американской точки зрания.
«Президент Трамп с этим согласен. Так что надо подумать, как сделать эти отношения лучше», — заявил президент Эстонии.