В США мужчина заявил, что ослеп после приема Ozempic 27.04.2025, 3:00

Он подал в суд на производителя.

Тодд Энгель из Мэриленда (США) подал иск против компании Novo Nordisk, утверждая, что потерял зрение после приема препарата Ozempic и не был предупрежден о таком риске, пишет NBC News.

По словам адвоката истца Джонатана Орента, 62-летний Энгель начал принимать Ozempic в 2023 году для контроля диабета второго типа. Через четыре месяца у него диагностировали неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION), которая привела к полной потере зрения.

«Если бы он знал, что у Ozempic может быть такая побочная реакция, он бы рассматривал другие варианты лечения. Есть множество эффективных препаратов для диабета», — сказал Орент.

В иске утверждается, что Novo Nordisk знала о случаях NAION еще на этапе клинических испытаний, но не указала риск потери зрения на упаковке препарата.

«Ничто не мешало ответчику добавить предупреждение о риске NAION», — говорится в тексте иска.

Сам Энгель в разговоре с адвокатом признался: «Больно осознавать, что я больше никогда не увижу улыбку своей жены. Но я так хорошо знаю ее голос, что могу понять, когда она улыбается».

В ответ на иск представители Novo Nordisk заявили, что «NAION не является известной побочной реакцией на Ozempic». Компания добавила, что тщательно проверяла данные исследований и не обнаружила доказательств связи между применением препарата и потерей зрения.

«Все решения о начале терапии должны приниматься врачом совместно с пациентом на основе оценки потенциальной пользы и рисков», — отметили в Novo Nordisk.

Иск Энгеля требует выплаты компенсации и рассмотрения дела судом присяжных.

«История Тодда должна напомнить всем: у этого „чудо-препарата“ есть и другая, опасная сторона», — подчеркнул Орент.

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