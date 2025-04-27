Мерц назовет первых министров в новом правительстве Германии
- 27.04.2025, 4:30
Уже на следующей неделе.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц на следующей неделе должен объявить имена первых министров нового правительства. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщает издание Spiegel.
Также на заседании федерального комитета ХДС, которое обычно называют «конференцией малых партий», должно быть принято коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ.
Согласно коалиционному соглашению, Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Среди них — министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерства образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи и новосозданное министерство цифровых технологий и государственной модернизации. ХДС также предоставит должность министра канцелярии.
15 апреля издание Welt, ссылаясь на источники в Берлине и Брюсселе, сообщило, что Мерц, которого вскоре официально утвердят на посту канцлера Германии, вероятно, совершит свой первый международный визит в Украину.
В декабре 2024 года Мерц уже посещал Украину как лидер оппозиции и имел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в партии писало, что Фридриха Мерца официально выберут канцлером Германии 6 мая.