В затонувшем во Вторую мировую войну американском авианосце нашли автомобиль 27.04.2025, 5:00

Как он там оказался?

Во время недавней экспедиции NOAA на борту научного судна Okeanos Explorer исследователи натолкнулись на загадку, вызвавшую интерес историков по всему миру, пишет New Voice.

В глубинах северной части Тихого океана, на месте гибели авианосца USS Yorktown времен Второй мировой войны, команда обнаружила старинный автомобиль, покоящийся на ангарной палубе корабля.

Это открытие было неожиданным, ведь автомобиль никак не вписывается в военную обстановку и обстоятельства гибели корабля во время битвы за Мидуэй.

На снимках, полученных при помощи дистанционного аппарата, видно, что транспортное средство, предположительно Ford Super Deluxe Woody 1940−41 годов, находилось на палубе в момент крушения. Остается неясным, почему он не был сброшен за борт, как это сделали с другими тяжелыми предметами. NOAA предполагает, что автомобиль мог принадлежать кому-то из командования или был связан с особой историей, но точной информации пока нет.

Исследователи обратились к общественности с просьбой помочь в идентификации автомобиля и возможной истории его появления на борту.

Кроме того, команда обнаружила фреску с картой мира внутри корабельной шахты, а также редких морских существ, в том числе возможно новый вид медузы.

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