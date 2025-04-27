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Партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области

  • 27.04.2025, 8:08
Партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области

Проведена диверсия на железной дороге.

Представители украинского подполья устроили диверсию на железной дороге возле временно оккупированного города Станица Луганская. Российские захватчики перевозили этим путем технику и личный состав.

Об этом рассказали в партизанском движении «АТЕШ».

Операция была проведена агентами Сил сопротивления оккупации в Луганской области. Удалось уничтожить трансформаторный шкаф на железной дороге недалеко от Станицы Луганской.

«По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав», - рассказали подпольщики.

В «АТЕШ» отметили, что в результате успешно проведенной диверсии была нарушена логистика российских оккупантов, в частности появились задержки в поставках техники и запчастей.

«Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше», - добавили в движении.

Кроме того, партизаны обнародовали в сети кадры с проведения такой диверсионной операции на временно подконтрольной российским захватчикам части Луганской области.

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