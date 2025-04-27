В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту 1 27.04.2025, 8:14

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Количество жертв возросло.

В Иране увеличилось количество погибших в результате сильного взрыва в порту Бандар-Аббас уже до 14 человек. Причиной трагедии, вероятно, произошел взрыв химических материалов.

Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, данный взрыв, произошедший вчера в субботу 26 апреля в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.

Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

«Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров», - цитирует его слова иранское информационное агентство ILNA.

Также Зафари рассказал, что «ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности».

Вместе с тем представитель иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, вызвали взрыв, точную причину установить пока невозможно.

Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.

По данным государственных СМИ Ирана, расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Также сообщается, что в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, сам взрыв был слышен на острове Кешм (в 26 километрах к югу от порта).

A powerful blast rocked Rajaei Port in Bandar Abbas, southern Iran, earlier today, reportedly injuring hundreds. Officials are working to conceal details about the incident’s cause. Meanwhile, an outlet linked to the IRGC has stated that a fuel tank mysteriously detonated. pic.twitter.com/zFsuygGPuq — Facts on Iran (@FactsOnIran) April 26, 2025

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было «фактором, способствовавшим» взрыву в порту.

При этом представитель местного кризисного управления сообщил иранскому государственному телевидению, что взрыв произошел после взрыва нескольких контейнеров, которые хранились в порту.

Powerful explosion rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern #Iran.



Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.



Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong explosion… pic.twitter.com/Li9wVRMYov — Eagle Eye (@zarrar_11PK) April 26, 2025

Пока работники службы помощи пытались потушить пожары, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержала «опасные грузы и химикаты».

Также указывается, что деятельность в порту была приостановлена после взрыва.

Напомним, 26 апреля (в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв https://charter97.org/ru/news/2025/4/26/638497/) - эпицентром стало административное здание возле пирса в порту Шахид Раджаи.

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