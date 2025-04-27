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В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту

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  • 27.04.2025, 8:14
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В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту

Количество жертв возросло.

В Иране увеличилось количество погибших в результате сильного взрыва в порту Бандар-Аббас уже до 14 человек. Причиной трагедии, вероятно, произошел взрыв химических материалов.

Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, данный взрыв, произошедший вчера в субботу 26 апреля в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас, унес жизни по меньшей мере 14 человек и ранил более 700.

Представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах в Шахид Раджаи.

«Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров», - цитирует его слова иранское информационное агентство ILNA.

Также Зафари рассказал, что «ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов, и указывал на возможность опасности».

Вместе с тем представитель иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, вызвали взрыв, точную причину установить пока невозможно.

Иранский президент Масуд Пезешкиан распорядился расследовать инцидент, и направил на место своего министра внутренних дел. Как заявил глава ВМС страны, усилия по ликвидации последствий - в частности по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие районы - до сих пор продолжаются.

По данным государственных СМИ Ирана, расположенный вблизи стратегического Хормозского пролива порт Шахид Раджаи является крупнейшим контейнерным центром страны, куда перевозится большинство контейнерных грузов.

Также сообщается, что в результате взрыва были разбиты окна в радиусе нескольких километров, сам взрыв был слышен на острове Кешм (в 26 километрах к югу от порта).

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было «фактором, способствовавшим» взрыву в порту.

При этом представитель местного кризисного управления сообщил иранскому государственному телевидению, что взрыв произошел после взрыва нескольких контейнеров, которые хранились в порту.

Пока работники службы помощи пытались потушить пожары, таможенники порта сообщили, что грузовики эвакуировали из этого района, а контейнерная площадка, где произошел взрыв, вероятно, содержала «опасные грузы и химикаты».

Также указывается, что деятельность в порту была приостановлена после взрыва.

Напомним, 26 апреля (в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв https://charter97.org/ru/news/2025/4/26/638497/) - эпицентром стало административное здание возле пирса в порту Шахид Раджаи.

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