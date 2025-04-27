FT: Китай захватил спорный остров возле важнейшего форпоста Филиппин 27.04.2025, 8:24

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Обстановка в Южно-Китайском море накаляется.

Китай сообщил о взятии под контроль спорного рифа Сэнди-Кей, расположенного всего в нескольких километрах от стратегического военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает Financial Times.

Это усилило угрозу нового противостояния между странами. По информации военного канала китайского государственного телевидения CCTV, береговая охрана Китая «установила морской контроль и осуществляет суверенные полномочия» над районом Сэнди-Кей. Сотрудники береговой охраны водрузили китайский флаг на рифе, объявили о его контроле на территории островов Спратли и опубликовали соответствующую фотографию.

Впервые за многие годы Пекин, претендующий практически на все Южно-Китайское море, официально поднял свой флаг на ранее незанятой территории. Это совпало с подготовкой Филиппин и США к крупнейшим ежегодным совместным военным учениям, которые включат тренировки по береговой обороне и захвату островов. Учения стартуют на следующей неделе в филиппинском регионе, расположенном ближе всего к архипелагу Спратли.

Несмотря на то, что Сэнди-Кей – это лишь песчаный берег площадью чуть более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. На эту территорию попадает остров Титу, риф в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.

Береговая охрана Филиппин управляет наблюдательной базой на Титу с конца 2023 года, но Манила сейчас модернизирует взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове. Строительство является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать рифы Южно-Китайского моря более пригодными для жизни и противостоять все более агрессивной деятельности Китая.

Пока нет признаков, что Китай начал постоянную оккупацию Сэнди-Кей или ведет там строительные работы. Представитель филиппинской морской безопасности сообщил в субботу, что после установки флага на острове появилась китайская береговая охрана. За последние два года Манила усилила патрулирование в этом районе и направила научные экспедиции для проверки сообщений о китайских работах по мелиорации на Сэнди-Кей и еще трех рифах.

Некоторые эксперты пришли к выводу, что дальнейшие увлечения Китаем маловероятны, поскольку искусственные острова, построенные и милитаризованные Пекином в течение последнего десятилетия, обеспечили его военной и береговой охране достаточное присутствие и охват.

Внутреннее законодательство Китая предоставляет береговой охране полномочия останавливать и проверять иностранные суда, которые «вторгаются» в воды, на которые претендует Пекин, и задерживать их экипажи. Это повышает риск столкновений с филиппинскими военными и береговой охраной в водах близ Тита, которые Китай считает своими.

Военные силы Китая обладают большею мощностью, чем форпост Титу. Его установки на соседнем рифе Суби включают ракеты «земля-воздух» ангары, взлетно-посадочную полосу, радар и глубоководный порт-укрытие. Но из-за того, что оно классифицируется только как подъем, где наблюдается отлив, Суби не имеет территориального моря в соответствии с международным правом.

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