Для владельцев транспорта в Беларуси ввели очередное изменение 27.04.2025, 8:27

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Подробности.

В Беларуси появилось новшество для водителей. Это электронная услуга, которая позволяет проверить, оформлен ли у на машину договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который действует как в Беларуси, так и в России. Напомним, такие полисы появились с 23 апреля этого года, пишет «Зеркало».

С 23 апреля в Беларуси утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России. С этой даты на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стала доступна новая административная процедура, которая касается этих полисов. Так, можно проверить, оформлена ли такая страховка на транспорт. Данные будут для этого брать из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Напомним, стоимость таких договоров зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Еще одно новшество касается «синих карт», которые беларусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой страны для того, чтобы приехать к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привязали к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля. Ранее тариф на месяц составлял 19 евро.

Также с 23 апреля вводят изменения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО). Им водители страхуют свою ответственность перед другим транспортом и людьми.

Для этих полисов есть лимиты по выплатам при страховых случаях — ранее они были установлены в евро и составляли до 10 тысяч. Теперь ввели привязку к базовой величине — до 1150 базовых величин. Это 48 300 рублей на 23 апреля.

Также лимит выплат по европротоколу отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах — до 150 (сегодня это 6300 рублей). Ранее этот предел составлял 800 евро.

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