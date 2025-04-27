Раскрыта тайная «миссия» ликвидированного в РФ генерала Москалика

Раскрыта тайная «миссия» ликвидированного в РФ генерала Москалика4
- 27.04.2025, 8:37
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Он стоял у истоков многих военных преступлений.
Ликвидированный в России генерал Ярослав Москалик занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.
Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление», полковник ВСУ Константин Машовец в Facebook. По его словам, он решал «такие деликатные вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и назначение соответствующего наряда сил и средств».
Именно этот генерал стоял «у истоков» ударов РФ по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и другим украинским городам, говорит Машовец:
«С него, по сути, начиналось то, что потом оборачивалось ударами «шахедами», крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов».
По словам обозревателя, роковая для Москалика «встреча» со взорвавшимся автомобилем не была ни случайной, ни обусловленной «внутренним российским фактором».
«Это «туловище» в лампасах точно и гарантированно знало и осознавало, что делало и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах», – продолжил он.
Кроме того, этот генерал рассматривался как кандидат на должность главы так называемого «Национального центра управления обороны РФ», говорит полковник. Эта структура предназначена в том числе для управления разноведомственными и коалиционными группировками войск.
«Как по мне, вполне «законная» и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно, как первоочередная и приоритетная для «поражения» украинскими специальными службами. Видимо, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно, массовые убийства гражданского населения Украины, которые осуществляются именно с его «подачи», закончатся для него именно такого рода «встречей», – резюмировал Константин Машовец.