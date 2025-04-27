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В США поставили РФ ультиматум по Украине

  • 27.04.2025, 8:56
  • 3,418
В США поставили РФ ультиматум по Украине
Линдси Грэм
AP Photo/Vadim Ghirda

Сенатор Линдси Грэм раскрыл планы против Кремля.

В Сенате США готовы согласовать новые санкции против России, если она «не примет почетный, справедливый и прочный мир». Тогда Соединенные Штаты введут вторичные пошлины против любого государства, которое ведет закупки российских нефти, газа, урана, или же другой продукции. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

В своем аккаунте в X он рассказал о том, что уже подал двухпартийный законопроект о новых санкциях «против путинской России». У документа почти 60 соавторов.

Санкции предусматривают вторичные пошлины в отношении любых государств, которые покупают нефть, газ или другую продукцию в России.

«Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если Россия не примет почетный, справедливый и прочный мир», - объяснил сенатор.

Также Линдси Грэм поблагодарил Трампа и его команду «за упорную работу, направленную на то, чтобы завершить войну в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, достойно и справедливо».

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