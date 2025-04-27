«Немедленно!»: Трамп потребовал, чтобы корабли США бесплатно проходили по Панамскому и Суэцкому каналам 2 27.04.2025, 9:05

Госсекретарю Марко Рубио поручено разобраться в ситуации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул очередные претензии насчет Панамского и Суэцкого каналов. По его словам, американские корабли должны проходить через эти каналы совершенно бесплатно.

Он подчеркнул, что речь идет как о военных, так и о коммерческих суднах. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, ни Панамский, ни Суэцкий каналы не могли бы существовать без Соединенных Штатов. Также американский президент подчеркнул, что попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией.

«Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и решить ее», – написал Трамп.

Панамский канал способен пропускать до 50 судов за сутки. Ежегодно через него проходят около 14 тыс. судов, несущих около 280 млн тонн груза, что составляет до 5 % мировых океанских грузоперевозок. Сборы за проход по каналу официально взимаются Администрацией Панамского канала – государственным учреждением Панамы. Сумма сбора с контейнеровозов рассчитывается в зависимости от их вместимости, выраженной в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Сумма платежа с прочих судов определяется в зависимости от их водоизмещения. На 2006 год ставка сбора составляла 2,96 доллара за одну тонну до 10 тыс. тонн, 2,90 доллара за каждую из последующих 10 тыс. тонн и 2,85 доллара за каждую последующую тонну. Стоимость прохода судна на 10 тыс. морских контейнеров может достигать 300 тыс. долларов и больше.

Суэцкий канал расположен в Египте, соединяет Средиземное и Красное море. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией, не огибая Африку. До открытия канала суда разгружали, и грузы перевозили от моря к морю по суше.

Каналом управляет Администрация Суэцкого канала. Это государственный орган, который был учрежден в Египте в 1956 году, чтобы заменить Компанию Суэцкого канала в 1950-х годах, что привело к Суэцкому кризису. После того, как ООН вмешалась, Египет согласился выплатить миллионы долларов акционерам национализированной Компании Суэцкого канала. Плата за проезд по Суэцкому каналу может варьироваться от 400 до 700 тыс. долларов США за судно.

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