Илья Шкурин забил первый гол за «Легию» в главном польском турнире 27.04.2025, 9:13

Илья Шкурин

Белорус отличился в игре против «Катовице».

26 апреля в матче 30-го тура Экстраклясы белорусский нападающий Илья Шкурин забил первый гол за «Легию». Случилось это в игре против «Катовице».

Белорус мог отличиться еще раз, но не смог реализовать свой момент.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу варшавской «Легии».

Клуб Шкурина продолжает идти на пятом месте турнирной таблицы и пока пролетает мимо еврокубков.

Последняя возможность попасть осенью в Европу у «Легии» есть через финал Кубка Польши, который пройдет 2 мая.

Белорус перешел в «Легию» в 2025 году, за него команда выложила 1.5 млн евро.

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