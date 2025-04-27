Илья Шкурин забил первый гол за «Легию» в главном польском турнире
- 27.04.2025, 9:13
Белорус отличился в игре против «Катовице».
26 апреля в матче 30-го тура Экстраклясы белорусский нападающий Илья Шкурин забил первый гол за «Легию». Случилось это в игре против «Катовице».
Белорус мог отличиться еще раз, но не смог реализовать свой момент.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу варшавской «Легии».
Клуб Шкурина продолжает идти на пятом месте турнирной таблицы и пока пролетает мимо еврокубков.
Последняя возможность попасть осенью в Европу у «Легии» есть через финал Кубка Польши, который пройдет 2 мая.
Белорус перешел в «Легию» в 2025 году, за него команда выложила 1.5 млн евро.