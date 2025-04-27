Ситуация с курсом доллара в обменниках Беларуси начала меняться 27.04.2025, 9:32

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В каких банках сейчас выгоднее всего покупать эту валюту?

Доллар и евро то дешевели, то дорожали на ныненшней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в каких обменниках сейчас выгоднее покупать эти валюты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,09 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,042 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «МТБанк», «Технобанк»). Напомним, в минувшие выходные дороже всего американскую валюты продавали банки по 3,045 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа-Банк», «Сбер Банк» — 3,033 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БСБ Банк», «МТБанк» (3,434 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,434 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,626 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,7 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,639 рубля («Статусбанк»).

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