«Диверсантка» тетя Сара 1 Лев Владимиров

27.04.2025, 9:40

3,326

Пенсионерка просто решила вернуть дому статус образцового.

Майские праздники пенсионерка, бывший педагог музыкальной школы Сара Исааковна вполне могла бы встретить в камере полицейского участка. Загреметь туда она могла за... диверсию. Нет, Сара Исааковна не была завербована ВСУ, не поджигала релейные шкафы на железной дороге, не передавала украинской стороне данные о воинских частях Самары, не фотографировала через забор площадки готовой продукции местных военных заводов.

Сара Исааковна уничтожала «Газели» соседей, которые парковались на газоне у ее многоэтажки.

Это непотребство с парковкой продолжалось лет двадцать, все с ним свыклись. В доме 12 этажей, живет много люмпенов, район люмпенско-пролетарский, и мужики работают водителями «Газелей». Такое в Самаре сплошь и рядом. Поэтому газон у дома Сары Исааковны газелисты превратили в парковку. Ну, а чего деньги за автостоянку платить, если можно организовать ее прямо во дворе? Даже жители первых этажей не были против, привыкнув к бензиновой вони от авто и к тому, что вечерами и в выходные пятачок бывшего газона стараниями газелистов превращался в гараж, где под русский мат после употребления пары баклажек «Охоты крепкого» соседи ремонтировали свои «Газели».

Сара Исааковна, переехав в многоэтажку, на стене которой с советских времен был плакат «Дом образцового содержания», решила вернуть дому этот статус. Сначала она просто побеседовала с соседями-газелистами. Они послали пенсионерку подальше, сказав, что «ставили авто и будем ставить!», с наглыми улыбками гыгыкая ей вслед. В почтовый ящик Сары Исааковны кто-то бросил записку угрожающего содержания. Тогда активная пенсионерка пошла к участковому. Страж порядка, несмотря на нехватку времени, провел с жильцами собрание, пояснив им, что за парковку на газоне грозит штраф. Жильцы лыбились, но парковаться не перестали.

Некоторые наклеили на свои «Газели» букву «Z» как оберег от штрафов. В ответ Сара Исааковна распечатала и наклеила на каждую «Газель» листовки: «Тот, кто водит «Газель», тот козел!» и оторвала буквы «Z».

Листовки соседи сорвали, но они появились снова. Через неделю листовочного противостояния две «Газели» мужики запарковали у соседнего дома. На освободившемся месте Сара Исааковна вполне законно высадила цветы и отправила фото газона на конкурс по озеленению, объявленный администрацией района. Чиновники прислали ответ, что цветы рациональнее высадить в форме буквы «Z» – так патриотичнее.

Узнав про обустройство газона, мужики и их родня перестали по-соседски здороваться с Сарой Исааковной. Она же стала окатывать их холодной водой с балкона, когда по выходным они собирали на газоне «автоклуб». Когда и это не возымело действия, Сара Исааковна положила обойные гвозди под колеса «Газелей», а в выхлопные трубы накидала керамзит. «Газелисты» попали на деньги, а Сара Исааковна - к участковому, который начал угрожать ей штрафом и посадкой за «диверсию против частной собственности».

- А газон, это моя частная, точнее: общедомовая собственность. Я мужиков предупреждала: нечего парковать авто в неположенных местах. Продолжат нарушать: спалю их нафиг! Ничего ты мне не сделаешь, я пенсионерка, меня музыкальная школа возьмет на поруки. Штраф - выписывай, я с пенсии его до следующих выборов Путина буду выплачивать. А на тебя пожалуюсь, что плохо работаешь и на «СВО» поедешь, так что кончай протирать штаны и иди воюй с мужиками, чтобы на газоне не парковались, - сказала участковому Сара Исааковна.

Неизвестно, что он сказал мужикам, но на газоне они действительно, больше не паркуются. Сара Исааковна, довольная, выставила на балкон советские колонки и транслирует «Охоту на волков» Владимира Высоцкого.

А между тем самарцы ударными темпами закупают спиртное на праздник 1 мая. Как известно: в России на первомайские праздники наступает апогей пьянства под шашлычок, а 9 мая у ватников уже традиционный опохмел перед рабочими днями. В «быстрокредитах» аншлаг: ватники-понаехи занимают деньги для покупки алкоголя и шашлыка на праздники.

В школе, где я работаю, директор рассказала, что для кабинета начальной военной подготовки за счет бюджета закупят новые учебные пособия: гранаты и лимонки. Погуглил: действительно, Минобразования Самарской области объявило электронный аукцион на определение подрядчика для поставки макетов гранат в образовательные организации Самары. Начальная цена контракта 956 тыс. рублей. Закупить предполагается 489 макетов гранат типов: РГН (120 шт.), РГО (130 шт.), РГД-5 (118 шт.) и Ф-1 (121 шт.). Стоимость одной единицы составит от 1 840 до 2 000 рублей.

У нас в школе, когда в начале века упраздняли предмет начальной военной подготовки, на помойку выкинули муляжи автоматов и гранат. Было бы руководство школ умнее: сохранило бы качественные советские муляжи: автомат Калашникова был настоящий, но с забитым на заводе стволом. При СССР оборонка клепала оружие даже для школьников!

В школе грызня за билеты на военный парад 9 мая. На педсовете решали: кому из патриотически правильных учителей выдать их, как поощрение.

Последние лет пятнадцать вход на военный парад 9 мая в Самаре исключительно по пригласительным, что не мешает продавать эти пригласительные билеты через Интернет.

Не исключаю, что торгуют ими те же бюджетники: деньги важнее показушных парадов. Еще неизвестно, какую движуху потребуют устроить к 80-летию Победы от учителей, но что победные скрепы должны быть в каждой местной школе ясно уже сейчас. При этом школьники уже лет двадцать относятся к Дню Победы как к обычному выходному. А патриотические стихи учат как провинность.

В нашей школе передумали исключать злостного двоечника и хулигана Р.. Он лучше всех рисует бомбы и военную технику. Нарисует танки и бомбы с символикой «Z», и школа занимает первое место на конкурсе плакатов. А это важный показатель в наше напряженное пропагандой и агитацией время. Однако, этот хулиган, с одним плакатом перестарался, снабдив его подписью: «За СВОбодную Украину!» В этом бдительные члены жюри увидели симпатию режиму Зеленского и хотели даже снять плакат с конкурса. Но после того, как выяснилось, что автор текста семиклассник Кац, просто закрасили идеологически невыдержанный текст. Кацу - можно, у него родственники в Израиле.

Была орда золотая, стала - орда ватная. В Интернете ближе к окончанию учебного года необычайно актуальны посты на тему: «куда лучше эмигрировать из России, если ребенок поступает в вуз?».

Об этом аккуратно спрашивают продвинутые родители выпускников. Вопреки официальной пропаганде, из России уезжают умные и перспективные. Уезжают ради будущего детей. Уезжают, не видя перспектив в концлагере. Уезжают не обязательно евреи. Уезжают все, кто хочет жить в нормальном обществе. Не верят, что война на Украине прекратится. Не хотят жить в стране, где с 1917 года неизвестно, что будет завтра. Юбки девушек с наступлением тепла становятся короче, а страна мельчает, как старый муравейник от жухлой травы. Одни ночные серенады пьяной ватной молодежи во дворе про «удары по украм напалмом» подтверждают: это - (пока что) Россия.

Лев Владимиров, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com