Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 тысяч евро 27.04.2025, 9:48

Автор рассказывал, что «это прекрасное судно».

Отправленное с парохода «Титаник» письмо продано на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро). Об этом сообщает «Немецкая волна».

«Это прекрасное судно»

Подписанная открытка была отправлена пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси IV - американским инвестором и писателем. Документ выставил на торги его внучатый племянник.

«Это прекрасное судно, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», - писал его двоюродный дед вскоре после отплытия.

Трансатлантический пароход "Титаник"

Фото: CPA Media/Pictures From History/picture alliance

Торги прошли в аукционном доме Henry Aldridge & Son в английском графстве Уилтшир. Стартовая цена составила 60 000 фунтов. В итоге открытка ушла с молотка в пять раз дороже. Покупателем стал частный коллекционер из США.

Кем был автор письма?

Арчибальд Грейси IV был одним из немногих пассажиров «Титаника», кто выжил, выпрыгнув за борт в ледяную воду. Он забрался на перевернутую шлюпку, откуда его спасли.

Вернувшись в Нью-Йорк, он описал катастрофу в книге «Правда о Титанике». Так и не оправившись от переохлаждения, он умер в декабре 1912 года.

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