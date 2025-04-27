В Минске на одной из улиц почти до конца года перекроют движение транспорта 27.04.2025, 10:00

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Что об этом стоит знать водителям.

Мингорисполком частично запретит дорожное движение по улице Голодеда в столичном микрорайоне Чижовка с мая этго года. Соответствующее решение опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

С 10 мая городские власти временно закроют движение по улице Голодеда. Этот участок движения начинается с пересечения с улицей Уборевича, а конце — с улицей Свислочской. Эта часть дороги проходит над Свислочью. Откроют движение по ней только 13 декабря.

Причину своего решения Мингорисполком в документе не указывает. Отмечается, что запрет связан с «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».

Напомним, что речь о ремонте моста на улице Голодеда уже заходила. Об этом в ноябре 2024 года рассказывал директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев. Тогда он не исключал полное перекрытие дороги, но не называл сроков.

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