Дипломатический блиц Зеленского: что означает встреча с Трампом в Ватикане 27.04.2025, 10:09

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Киев начал новую дипломатическую кампанию.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал встречу с Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска, чтобы начать дипломатическую кампанию с целью помешать намерению США прекратить войну на выгодных для Москвы условиях, пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что разговор Трампа и Зеленского в Ватикане в субботу стал их первой личной встречей после февральской перепалки в Овальном кабинете, и после этого разговора Трамп пригрозил новыми санкциями против России.

«Интимная обстановка в Ватикане резко контрастировала с хаосом на встрече в Овальном кабинете, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ругали Зеленского перед журналистами», - отмечает WP.

Белый дом пытается срочно выполнить предвыборное обещание Трампа о скорейшем прекращении войны, но до сих пор не смог добиться прогресса. В этом месяце США представили «окончательное предложение»: Вашингтон признает незаконную аннексию Россией Крымского полуострова и признает другие территориальные завоевания, а также ослабит санкции, если прекратятся боевые действия.

Это пророссийское предложение ошеломило Украину и ее европейских союзников, отмечается в статье. Европейские лидеры подготовили текст, направленный против предложения США, в котором были учтены некоторые из основных проблем Украины. Однако пока неясно, готов ли Вашингтон рассмотреть новый текст.

В то же время у России, которая сохраняет военное преимущество на линии фронта, мало причин прекращать боевые действия, отмечает WP.

Также неясно, какой документ или ультиматум спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф мог представить Путину в пятницу. При этом в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин «готов возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий».

«Это заявление, по-видимому, говорит о том, что Россия все еще не готова согласиться на полное перемирие в преддверии переговоров. Из такого тупика будет трудно выйти», - отмечает издание.

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