В Беларуси вскоре подорожают некоторые жилищно-коммунальные услуги

В Беларуси вскоре подорожают некоторые жилищно-коммунальные услуги1
- 27.04.2025, 10:21
Стало известно, сколько придется платить с 1 июня.
В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление и подогрев воды. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения.
Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — намерены поднять с 1 июня — до 27,2323 рубля за 1 Гкал. Рост — на 10,2%.
Приведем расчеты, как изменятся расчеты для конкретного жилья. Так, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 25,12 рубля. За июня выйдет 27,68 рубля. Разница — 2,56 рубля.
Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. Они примерно в 5,5 раза выше, чем льготные.
В последний раз субсидируемые тарифы на отопление и подгрев воды повышали в июне 2023 года. Их хотели повысить также с начала лета 2024-го — почти на 25%, но в итоге не стали этого делать.