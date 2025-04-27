В России массово отменяют парады к 9 мая 1 27.04.2025, 10:28

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Полковник ВСУ объяснил, в чем причина.

Оккупанты боятся ударов беспилотников

В Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях страны-агрессора России отменяют парады к 9 мая. В этом году причиной является не только опасения оккупантов относительно возможных атак ВСУ.

Как рассказал 24 каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, еще одной причиной, почему парадов в некоторых городах РФ не будет, является оперативная пауза оккупантов.

Дело в том, что вся старая техника, которая ранее участвовала в парадах, сейчас задействуется на фронте в Украине. Новую же оккупанты готовят к летним военным операциям.

Таким образом у россиян фактически нечем проводить эти парады. Тем более, что даже если какая-то бронетехника и найдется, то в нее могут попасть украинские беспилотники.

Поэтому, как сказал Свитан, Кремль, скорее всего, сосредоточится только на параде в Москве, а регионы останутся без масштабных мероприятий.

«Бегать с красным флагом по любой площади - это для них такая себе «победа». Думаю, что все внимание будет сконцентрировано на параде в Москве. Нам тоже нужно было бы «принять там участие», - подчеркнул он.

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