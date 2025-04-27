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«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании

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  • 27.04.2025, 10:32
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании

В дополнительное время.

В ночь на воскресенье, 27 апреля, прошел финал Кубка Испании по футболу, в котором «Барселона» встречалась с мадридским «Реалом», пишет betnews.by.

Барселона — Реал — 3:2 (Педри, 28, Ф.Торрес, 84, Кунде, 116; Мбаппе, 70, Тчуамени, 77).

Поединок проходил в Севилье.

У «Барселоны» голами отметились Педри, Ферран Торрес, а также Жюль Кунде, забивший победный мяч в дополнительное время.

В составе «Реала» свои фамилии в протоколы занесли Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. На 96-й минуте арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота команды из Мадрида, однако после просмотра повтора отменил свое решение.

Таким образом, «Барселона» выиграла Кубок короля. Клуб завоевал 32-й такой трофей в истории — это больше, чем у кого-либо другого.

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