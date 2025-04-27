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«Путин водит тебя за нос»: влиятельный республиканец Конгресса предупредил Трампа

  • 27.04.2025, 10:45
  • 1,814
«Путин водит тебя за нос»: влиятельный республиканец Конгресса предупредил Трампа
Чак Грассли

В Республиканской партии нарастает недовольство политикой президента США.

Один из самых активных и влиятельных республиканцев в Конгрессе представитель Айовы Чак Грассли раскритиковал политику президента Дональда Трампа в отношении РФ.

Он предупредил, что диктатор Владимира Путин «водит за нос» Белый дом.

Об этом сообщило издание Politico.

Грассли призвал Трампа более жестко реагировать на попытки Кремля затянуть переговоры о мире и его упорное нежелание останавливать жестокие удары по Украине.

После очередного удара РФ по Киеву Грассли написал в своем официальном аккаунте в соцсети Х: «Я навидался уже достаточно убийств невинных украинских женщин и детей».

Он добавил, что Путин «водит за нос» Америку, и призвал лидера США усилить санкции против России.

Трамп, находящийся у власти в США уже почти 100 дней, стремится заключить мирное соглашение между Украиной и РФ.

Несмотря на то что он предлагает Кремлю максимально выгодные условия, власти РФ не идут ему навстречу, предпочитая затягивать переговоры.

Более того, на фоне консультаций о мире РФ усилила свои жестокие обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, атакуя многоквартирные дома, детские площадки, рестораны.

Трамп, со своей стороны, продолжает утверждать, что мир наступит уже очень скоро. С его слов, работа над мирным соглашением «идет гладко».

Однако, отмечает Politico, Трамп предпочитает оказывать намного большее давление на Украину и ее лидера Владимира Зеленского, а не на агрессора - Россию.

За небольшое время у власти он уже умудрился обвинить Украину в войне, раскритиковать за нежелание отдавать РФ свои территории, предъявить огромный счет за поставленную бесплатно военную помощь, назвать главу Украины «диктатором».

В отношении РФ и Путина он себе подобной риторики не позволяет, наоборот, подчеркивает постоянно дружеские отношения со страной-агрессором.

В Республиканской партии растет недовольство такой политикой Трампа, которая, судя по всему, ведет не к прекращению войны, а к усилению России и ее агрессии.

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