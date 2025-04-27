Ученые: Люди станут совершенно новым видом 2 27.04.2025, 10:50

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Скорее всего это будут маленькие зеленые человечки.

Человечество эволюционировало в условиях приемлемой гравитации, пригодной для дыхания атмосферы и других факторов, который сделали Землю пригодной для жизни. Но люди могут стать совершенно новым видом, когда заселят Марс.

Об этом пишет IFLScience.

Пока что никто не может сказать, когда люди создадут постоянные поселения на Красной планете, но некоторые ученые считают, что это может произойти уже в этом столетии. Но выжить на Марсе людям будет сложно, ведь условия на этой планете сильно отличается от земных.

На Марсе гравитация составляет всего 30% от земной, тонкая атмосфера Красной планеты состоит в основном из углекислого газа, а поверхность подвергается вредному излучению Солнца, что создает высокие уровни радиации. Возможно, люди смогут адаптироваться к новым условиям так же, как мы адаптировались к постоянно изменяющимся условиям на Земле.

Биолог Скотт Соломон из Университете Райса, считает, что люди могут эволюционировать в совершенно новый вид на Марсе. Но этот эволюционный путь скорее всего будет сильно отличаться от эволюции на Земле. Скорее всего, как считает ученый, люди станут выглядеть совершенно иначе, хотя сложно спрогнозировать, как именно. Возможно, произойдут сильные изменения в биологии и генетике будущих жителей Марса.

По словам Соломона, самой большой проблемой для людей на Марсе является радиация. Дело в том, что магнитное поле Земли защищает нас от вредного излучения Солнца, а также от космического излучения, которые могли бы сильно повредить наши тела и вызвать разные, даже смертельные, болезни. Но у Марса нет магнитного поля, а также нет плотной толстой атмосферы. Поэтому на поверхности Марса можно получить огромные дозы радиации.

Ученый считает, что даже если люди создадут специальные скафандры и создадут особые поселения, радиация, скорее всего, все равно возьмет свое. Поэтому уровень заболеваемости раком на Марсе, вероятно, будет намного выше, но радиация также может оказать более тонкое воздействие на генетический состав людей.

По словам Соломона, у людей, которые не болеют раком, радиация вызывает мутации. Она вызывает изменения в последовательности ДНК, которые являются инструкцией по эксплуатации организма, и эти мутации являются сырьем, которое естественный отбор использует для создания адаптации. Таким образом, более высокая радиация, если она не просто смертельна, на самом деле увеличит скорость мутаций и приведет к большему генетическому разнообразию в популяции людей, живущих на Марсе, чем у нас в популяции людей, живущих на Земле. Таким образом организм человека сможет лучше адаптироваться к условиям Марса.

Эволюция является медленным процессом, поэтому изменения в телах людей, скорее всего произойдут в течение нескольких поколений. С другой стороны, как считает Соломой, эволюция людей на Марсе может произойти быстрее, чем на Земле.

Защитится от сильного излучения, а значит и радиации, на Земле людям помогает пигмент в нашей коже под названием меланин. Но особенный тип этого пигмента, эумеланин, отвечает за более темный цвет кожи у людей, а также у многих других видов живых существ. Чем больше эумеланина присутствует в коже, тем выше естественная защита от определенных типов радиации.

Соломон считает, что у людей на Марсе стен больше эумеланина и это даст некоторую защиту от радиации. Возможно, люди на Марсе будут иметь более темный цвет кожи или, может быть, у разовьются новые типы защиты от радиации. Это значит, что могут возникнуть новые пигменты, а значит и совершенно новый цвет кожи. По словам ученого, возможно, на Марсе действительно появятся маленькие зеленые человечки из научной фантастики, но это будут люди, живущие на Красной планете.

Таким образом на Марсе может появиться совершенно новый вид человека — Homo sapiens martianus, который будет очень сильно отличаться от людей, живущих на Земле.

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