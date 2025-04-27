Захарова попала в новый скандал в связи с признанием участия солдат КНДР в войне против Украины 27.04.2025, 11:01

Мария Захарова

Представитель МИД РФ сослалась на «договор между странами».

Северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях, в Курской области, согласно четвертой статьи договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и и КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНИАН.

«Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений», - отметила она в комментарии «Комсомольской правде».

Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что связи между их странами в дальнейшем только окрепнут и будут развиваться «в соответствии с договоренностями». Вскоре даже начали появляться снимки оккупантов с северокорейскими военными. На одном из таких их можно увидеть с георгиевской лентой («символ российской агрессии и русского мира», запрещенный в Украине с 15 июня 2017 года) на касках.

На еще одном опубликованном в сети снимке видно общение между российскими и военными КНДР с помощью переводчика. Снимок был сделан в Курской области, в январе-феврале 2025 года.

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