Глава ФРС США выступил с речью о независимости центробанков 27.04.2025, 11:12

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Джером Пауэлла

Ранее Трамп назвал его «мистером Слишком Поздно».

На фоне многочисленных нападок президента Трампа на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, последний выступил на сессии МВФ с эмоциональной речью о независимости центробанков, пишут «Детали».

Ранее президент Дональд Трамп назвал Джерома Пауэлла главным неудачником и «мистером Слишком Поздно». Он заявил, что экономическая активность Соединенных Штатов замедлится, если ФРС не снизит ключевую ставку прямо сейчас.

Bloomberg пишет со ссылкой на участников встречи, что слова Пауэлла вызвали аплодисменты в зале. Агентство отмечает, что Пауэлл «использовал собрание финансовых руководителей со всего мира, чтобы подчеркнуть, что центральные банки должны быть защищены от политики». По его словам, центробанкам нужна возможность сосредоточиться на поддержании стабильной инфляции и высокой занятости.

Пауэлл не готов снижать процентную ставку

Трамп недоволен тем, что ФРС отказывается снижать процентные ставки. В свою очередь Пауэлл заявил, что администрация Трампа внесла «весьма фундаментальные изменения в политику». Он отметил, что вводимые Трампом масштабные пошлины значительно превышают ожидания и что подобные изменения не похожи ни на что, виденное в недавней истории. Пауэлл заявил, что пошлины ставят Федеральную резервную систему в неизведанное положение, и что теперь ФРС придется столкнуться с проблемой, с которой она не сталкивалась десятилетиями: стагфляцией.

В субботу ФРС начинает свой обычный «период молчания» перед следующим заседанием, которое состоится 6-7 мая. С вероятностью 90% ключевая ставка в США останется по итогам заседания на прежнем уровне, 4,25-4,5 процента.

Советники Трампа не советуют увольнять Пауэлла

«Инфляции практически не будет, но может произойти замедление экономики, если только мистер Слишком Поздно, крупный неудачник, не снизит процентные ставки прямо сейчас. Европа уже «снижала» процентные ставки семь раз. Пауэлл всегда опаздывал», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также упрекнул Джерома Пауэлла в том, что ФРС всегда снижает ставку поздно, кроме случаев, «когда дело доходит до предвыборного периода». По его мнению, в 2020 году господин Пауэлл преднамеренно снизил ставку, чтобы помочь Джо Байдену победить на президентских выборах.

Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета Белого дома, в пятницу, 18 апреля, сообщил, что президент «изучает», сможет ли он отстранить Пауэлла от должности до истечения срока его полномочий в мае 2026 года. Намерение Трампа ставит под сомнение независимость центрального банка от действий политиков.

Однако советники Трампа убеждали его, что увольнение Пауэлла сопряжено с юридическими и финансовыми трудностями и что неопределенность может спровоцировать значительный спад на финансовых рынках. ФРС США выполняет функции Центрального банка страны.

Газета Politico ранее писала со ссылкой на источники, что министр финансов США Бессент отговаривает Трампа от увольнения главы ФРС. По словам двух собеседников издания, Бессент придерживается позиции, что любая попытка сместить Пауэлла будет спорным с юридической точки зрения вариантом действий, который усилит нестабильность на рынках.

23 апреля президент Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не собирается увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, хотя и разочарован тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. По словам Трампа, у него «никогда не было» намерений отправлять Пауэлла в отставку. «Я хотел бы, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снизить процентные ставки. <…>. Мы думаем, что сейчас самое время снизить ставку», — сказал он.

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