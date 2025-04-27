В Варшаве прошел митинг памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС 1 27.04.2025, 11:23

Акция состоялась на фоне монументального Дворца культуры и науки.

26 апреля на площади Дефилад в Варшаве состоялся митинг-реквием по случаю 39-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Организаторы акции говорят, что и спустя почти 40 лет после аварии на ЧАЭС беларусы имеют много поводов выходить и не молчать: «Против воли людей построили новую АЭС, против воли людей завезли в страну чужое ядерное оружие... И мы выходим, чтобы сказать «Нет!» этому сценарию», сообщает «Белсат».

В этом году организаторы не смогли договориться с городскими властями на проведение полноценного шествия – Чернобыльского шляха. В центре Варшавы 26 апреля должны были проходить другие политические акции, и белорусам порекомендовали устроить мероприятие в формате митинга на площади Дефилад. К тому же в Польше этот день был объявлен Национальным днем траура по случаю похорон Папы Римского Франциска.

По словам одного из организаторов Чернобыльской акции в Варшаве Василия Плешкунова, заявка на проведение митинга была одобрена властями только с четвертой подачи.

Как раз поэтому митинг-реквием, посвященный 39-й годовщине Чернобыльской трагедии, был немноголюдным и камерным, тем более, что он проходил на фоне монументального Дворца культуры и науки в Варшаве. Люди пришли с бело-красно-белыми флагами. На флажке, закрепленном на динамике, трепетала черная траурная лента.

«Ложь и есть причина всякого зла»

Католический священник Вячеслав Борок призывает почтить память жертв Чернобыльской катастрофы минутой молчания. Звучат колокола. Публика притихает.

«Чернобыль в нашем сознании стал символом ангела смерти. Это символ зла, с которым человек на этом свете не справляется. Встает вопрос: в чем источник этого зла? Почему оно стало возможным?.. Кто-то быстро дает ошибочный ответ: атом во всем виноват. Нет, дорогие друзья! Не атом является источником зла. Атом подлинный, в нем все происходит по естественным законам. Источником зла катастрофы в Чернобыле есть ложь. Через ложь проектировалась эта АЭС, через ложь сдавалась в эксплуатацию, через ложь отдавались приказы, чтобы повысить показатели через ложь – ради пропаганды. Ложь и есть причина всякого зла!» – утверждает в своей речи ксендз Вячеслав Борок.

«Не было бы Чернобыльской катастрофы, если бы в наших сердцах не было лжи» – добавляет он.

С другой стороны, замечает выступающий, «Чернобыль стал одним из финальных гвоздей в гроб Советского Союза». Поэтому не нужно бояться будущего с его возможными потрясениями. Если они и будут, то лучше надеяться на то, что они станут очередными гвоздями «в гроб той империи зла, которая сегодня не дает нам свободно жить и свободно дышать ни в Беларуси, ни во всем мире».

«Мы будем бороться за правду»

О лжи, на которой была построена советская система, говорил во время митинга и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко.

«Это еще раз подчеркивает, как важно нам строить свободу слова. Ведь только это может защитить нас от еще более трагических последствий ужасных техногенных катастроф», – замечает Павел Латушко.

Чтобы в будущем не было таких трагедий, добавляет спикер, очень важно, чтобы правительства были сформированы народом, чтобы были избраны демократическим путем, «ведь только в этом случае они будут вынуждены разговаривать с людьми и говорить им правду».

Латушко сообщает также о принятом Координационным советом заявлении по случаю 39-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чернобыльская трагедия стала для Беларуси не только экологической, но и политической, социальной и гуманитарной проблемой, требующей особого внимания и ответственности. Это напоминание о том, что нельзя скрывать правду от людей», – говорится в заявлении КС.

Павел Латушко вспоминает, как много белорусов собиралось на Чернобыльский путь в конце 1990-х в Минске и других городах страны.

«Может сегодня нас мало здесь, в Варшаве. Жаль, не будем этого скрывать. Но Лукашенко своими руками, к сожалению, дотянулся и сюда – он наказывает людей за их позицию, за их желание говорить правду здесь. Но важно, что вы пришли! Я благодарю каждого и каждую из вас. Очень важно, что мы доносим правду в Беларусь. Я убежден, что информация о нашей сегодняшней встрече дойдет до тех людей, которые выходили на Чернобыльский шлях, например, в 1996-м, и согреет, может быть, в каком-то смысле их сердца», – подытоживает Павел Латушко.

«Почет и уважение всем тем, кто устранил последствия этой ужасной катастрофы! А мы будем вести борьбу за правду. Ведь правда – это и ответственность. И Лукашенко понесет ответственность за ложь и за то, что лишает нас правды, за то, что совершает преступления!» – добавляет в конце выступления Павел Латушко.

«Это было умышленным убийством людей»

Исполняющий обязанности представителя по национальному возрождению Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Барковский замечает в своей речи, что причиной катастрофы была не только ложь – «было три всадника Апокалипсиса».

«Ангел смерти над Беларусью». В Варшаве прошел митинг памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля на площади Дефилад в Варшаве состоялся митинг-реквием по случаю 39-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Организаторы акции говорят, что и спустя почти 40 лет после аварии на ЧАЭС...

«Это страх, это готовность идти на преступление и это цинизм.Потому что тогдашние власти боялись своего народа. Им было страшно говорить, что они виноваты в трагедии и что должны нести ответственность за технологии, которые используют. А дальше было фактическое преступление, когда, пытаясь ликвидировать последствия катастрофы, власти начали сбивать тучи над территориями Беларуси и Украины. Это было умышленным убийством людей. А потом был цинизм, когда правители, точно зная, что случилось, решили, что пропаганда и идеология важнее жизни людей. И выгнали их на первомайские демонстрации. Цинизм и преступление в одном флаконе» – говорит Павел Барковский.

По мнению Барковского, все это остается угрозой и сегодня, а мирный атом – «бомба замедленного действия». Эта бомба может взорваться, если государство «ненадежно контролирует происходящее в стране».

«А контролирует ли сегодня это лукашенковская власть? Несет ли ответственность за те процессы, которые происходят на Островецкой АЭС?.. Мы только слышим, что ее постоянно приходится останавливать, что не совсем свойственно для эксплуатации атомных станций. И контролирует ли власть то атомное оружие, которое должны завезти или уже завезли на территорию Беларуси? Оказывается, и это она не очень контролирует. Не она будет нажимать те кнопки при запуске, но последствия почувствует каждый белорус», – предупреждает Павел Барковский.

«В Беларуси две трагедии: Чернобыль и Лукашенко»

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик называет день 26 апреля «адским днем» («В Беларуси две трагедии – Чернобыль и Лукашенко») и напоминает, что Чернобыльские шляхи, которые проводились в Беларуси, были не только победами, но «и нашими поражениями».

«Поражением было то, что, несмотря на все наши протесты, была построена АЭС в Островце. И эта станция была построена в милитарных целях. Островецкая АЭС, по сути, это российская атомная бомба на границе с Евросоюзом. Москва готовится к войне уже 30 лет, по словам Лаврова. Станция стоит. Она и сегодня угрожает белорусам и нашим соседям», – говорит Вячеслав Сивчик.

Политик призывает вспомнить в этот день бывших председателей оргкомитета Чернобыльского шляха – членов БНФ Геннадия Грушевого, Ивана Никитченко, Юрия Ходыко, которые сыграли огромную роль на всех этапах. И особенно – в 1996 году, когда именно Чернобыльский шлях, как говорит Сивчик, «показал Москве, что с Беларусью им просто не будет, что беларусы это нация, что Беларусь и Лукашенко – разные вещи».

Вячеслав Сивчик вспоминает также политических заключенных – политика Павла Северинца и бывшего руководителя ликвидированной Белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука, которые в свое время имели отношение к организации «Чернобыльского шляха» в Беларуси.

На митинге была принята резолюция, приуроченная к 39-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ее огласил сопредседатель движения солидарности «Разам» Алесь Макаев. Авторы резолюции призывают власти Беларуси, в частности, прекратить и вывести из эксплуатации Островецкую АЭС «как опасную и ненужную» и вернуть Беларусь к безъядерному, нейтральному статусу. Требуют также освобождения из тюрем экологических активистов и других политзаключенных, включая участников антиядерного движения.

Документ призывает международное сообщество квалифицировать размещение ядерного оружия в Беларуси как нарушение принципов коллективной безопасности. А также – проявить солидарность с украинским народом, который подвергся ядерной угрозе во время военной агрессии со стороны России.

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