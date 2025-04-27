В Белом доме назвали приоритеты Трампа на следующие 100 дней 6 27.04.2025, 11:30

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Президент США имеет в запасе «торпеды».

Администрация президента США на следующей неделе осветит достижения Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания на посту главы государства. Также будут очерчены приоритетные цели лидера на следующий аналогичный период.

Об этом сообщает Reuters.

Представители Белого дома рассказали, что в следующие 100 дней своего президентства Трамп сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.

Ожидается, что на предстоящей неделе Трамп поедет в Мичиган на митинг по случаю 100-дневного юбилея. Белый дом намерен:

осветить его экономическое видение,

хочет рассказать об «изгнании нелегальных иммигрантов»,

об изменениях во внешней политике,

о работе Департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска по «очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что он считает расточительством».

Празднование этих шагов станет частью широкого круга победы вокруг вступления Трампа на второй срок, который официальный представитель на условиях анонимности назвал западным журналистам «фантазией консерватора», пишет Reuters.

«Торпеды в запасе»

По словам одного из чиновников США, после ряда «громких» изменений, в том числе в таких сферах социальной политики, как права трансгендеров, Трамп имеет в запасе «торпеды». Однако чиновник не уточнил, что именно имеет в виду.

Американский чиновник рассказал Reuters, что впереди еще много «торпед под водой». Это может включать больше исполнительных действий, которые являются «характерными признаками первых 100 дней Трампа», которые будут продолжаться, как «снежный ком, который катится вниз».

Чиновник США также рассказал западным СМИ, что администрация Трампа все еще работает над запретом на поездки для граждан нескольких стран.

Акцент на мирных переговорах и торговых соглашениях

Другой чиновник сказал Reuters, что в течение следующих 100 дней Трамп уделит больше внимания торговым соглашениям и мирным переговорам.

В этом году президент США начал тотальную торговую войну со многими странами, прежде чем приостановить взаимные тарифы, чтобы позволить переговоры с отдельными странами. Его администрация надеется достичь соглашений в течение 90 дней.

В следующем месяце Трамп совершит длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжит настаивать на прекращении российско-украинской войны и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Трамп пообещал завершить войну РФ против Украины в «первый день» своего президентства, но мира до сих пор не удалось достичь. В субботу, 26 апреля, Трамп признал, что Владимир Путин, возможно, не хочет останавливать свою войну.

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